Kristel Aaslaid juhendab: mida postitada sotsiaalmeediasse ja mida mitte?

Sageli unustame, et ka sotsiaalmeedias kehtib seadus - ära tee ja ütle teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse ja öeldakse. Vahel unustame, et ka läbi ekraani öeldu võib teisele inimesele haiget teha. Ka süütuna tunduv nali võib teist inimest haavata. Tegelikult võib see olla isegi ohtlikum kui päriselt väljaöeldu, sest inimest silmast silma nägemata, ei saa me nii hästi aru, mis tema öeldu taga võis olla. Mida ta mõtles? Kas ta tegi nalja? Oli tal paha tuju? Mõtles ta öeldut tõsiselt?

Ka vanasõna "Enne mõtle, siis ütle", tuleb sotsiaalmeedias postitades hästi meeles pidada. Seda nii kommenteerides kui ka postitades. Emotsiooni pealt tehtud postitused võivad tekitada segadust ja pärast, kui kirjutatud asja kahetsema hakkad, on juba liiga hilja, sest info internetis levib väga kiiresti ja seda võivad uskumatult paljud juba vaid hetke möödudes näinud olla.

Ettevaatlik tuleb internetis olla ka oma andmete postitamisega. Ka pildid võivad sisaldada informatsiooni, mida ei tohiks võõraste inimestega jagada. Näiteks, kui postitad rõõmsa pildi pere puhkusereisile sõitmisest, võib see pahatahtlikule inimesele olla informatsiooniks, et lahkute kodust ja mõnda aega ei viibi seal kedagi. Kui see pahatahtlik inimene ka juhuslikult teab, kus sa elad, võib sinu kodu ohus olla. Muidugi on rõõmsate uudiste jagamine tore ja liiga kahtlustavaks ei tasu ka muutuda, aga sellegipoolest tuleb alati enne hoolega mõelda, kui postituse teele paned.

Nagu päris elus, ole ka ekraanide taga hooliv, kohusetundlik ja ettevaatlik. Nii kaitsed ja hoiad ennast ning oma lähedasi.