HÕFF hakkab Haapsalus õudusfilme tootma

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival avab filmivabriku, et toota konkurentsivõimelisi kodumaiseid žanrifilme – esimesena jõuab ekraanile rupskiooper "Haapsalu luupainaja".

Eesti esimeses alla 18-aastatele keelatud õudusfilmis vallandub Valge Daami päevade ajal keskaegne needus, mille alla pani Haapsalu linna toomhärra, kes näljutati linnuse vangikongis surnuks, kui ta oli lubanud salaja lossi oma armastatu. Armastatust sai hiljem Valge Daam.

"Anname rahvuslikule sisule rahvusvahelise vormi," ütles HÕFFi juht Helmut Jänes.

Filmi stsenaariumi on kirjutanud ja selle lavastab ameeriklane Rob Zombie, kelle filmidel "Tuhande laiba maja", "Saatanast hüljatud" ja "Halloween" on miljoneid fänne üle kogu maailma. Haapsaluga seob tuntud filmimeest ja muusikut vähetuntud fakt: ta hindab väga kohalikku muda ja on puhanud siinsetes sanatooriumites inkognito juba aastaid.

"Kui HÕFF mind filmi tegema kutsus, ei kõhelnud ma hetkegi, sest Haapsalu on mulle südame külge kasvanud," ütles Zombie, kellele meeldib suveõhtuti istuda Tšaikovski pingil ja mõtelda Valge Daami peale. "Ma olen kindel, et Haapsalu saab pärast seda filmi kuulsaks ka mujal maailmas," lisas ta.

Eestikeelse filmi eelarve on 10 miljonit eurot ja seda rahastab tundmatuks jääda sooviv USA investeerimisfirma. Võtted algavad kohe pärast koroonaviiruse taandumist. "Haapsalu luupainaja" esilinastub 2021. aastal, ettevalmistamisel on juba järjefilmid "Haapsalu luupainaja tapab jälle" ja "Haapsalu luupainaja apokalüpsis".

Helmut Jänese sõnul on HÕFFi filmivabriku rajamise eesmärk edendada Eesti žanrifilmi, mis raha- ja tähelepanu puudusel kiratseb. "Sellest saab meie Hapsalwood," ütles ta.

Tänavune Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival leiab aset mais.

Kuressaare linnus soojustatakse penoplastiga ja kaetakse krohviga

Seose kriisiolukorraga ja tulude olulise vähenemisega, on Saaremaa muuseum otsustanud lossi seinad soojustada penoplastiga ja katta krohviga, et vähendada küttekulusid.

Muinsuskaitseameti soovitusel maalitakse krohvile käsitsi siiski praeguste lossikivide piirjooned, et säilitada autentne välimus. Täna, 1. aprillil sai leping ehitusfirmaga allkirjastatud.

Sidusama loomemajanduse seadus lubab kanda sponsorlogosid

1.aprillil 2020 jõustub Vabariigi Valitsuse seadus, mis lubab kõigil kultuuritöötajatel avalikel esinemistel (kontsertidel, teatrietendustel, televisioonis, filmis ja veebis) kanda ja eksponeerida sponsorlogosid. Selle seadusega võrdsustatakse kunstnikud sportlastega, kes on neid privileege juba ammu kasutanud.

Endiselt on keelatud sponsorite nimesid kõnedes, intervjuudes ja sõnavõttudes mainida, väljaarvatud juhtudel, kui sponsornimi on osa kunstiteose või kultuuritöötajat esindava organisatsiooni nimest. Näiteks Eesti Valio Kontsert, Estonia Ooperi-, Vineeri- ja Mööblikombinaat, Tere Draamateater, Pärnu Endla Kaluri Teater, Rakvere Lihakombinaadi Teater, Viljandi Ugala Utilitas, Piip ja Tuut Kaubamaja Mängumaja.

Uus seadus on kooskõlas Euroopa direktiividega sidusama ja läbipaistvama loomemajanduse ergutamiseks.

Koduspüsija sai kutsestandardi

Valminud on koduspüsija kutsestandard, mis kirjeldab vajalikke teadmisi ja oskusi edukaks kodus püsimiseks.

Kutsekoja juhatuse liikme Katrin Keremi sõnul on huvi koduspüsija kutsestandardi vastu plahvatuslikult kasvanud. "Otsustasime kutsestandardi luua, kuna inimesed soovivad ülevaadet, milliseid oskusi ja teadmisi kodus püsimiseks arendada. Juba praegu on näha, et koduspüsija kutsest võib saada selle aasta üks enim taotletud kutsetest," prognoosis Kerem.

Koduspüsija kutse taotlemiseks tuleb läbida distantsõpe, mille käigus on vaja individuaalselt omandada vajalikud kompetentsid. Kompetentside hindamine toimub virtuaaleksamil.

Kuna tööprotsessis demonstreerisid koduspüsija kutsestandardi töörühma liikmed suurepäraselt oma koduspüsija kompetentse, said neist ka esimesed kutselised koduspüsijad.

Koduspüsija kutsestandardid on kolmel tasemel. Igaühele praegusel ajal vajalik, koduspüsija, tase 5 kutsestandard kirjeldab eelkõige enda hea toonuse säilitamiseks nõutavaid kompetentse, milleks on digilahenduste kasutamine, sh e-tellimuste koostamine ja videokõnede läbiviimine, enese motiveerimine ja ajataju mittekaotamine. Valitavateks oskusteks on vaimne ja füüsiline treening kodustes tingimustes ning uute koduste hobide leidmine.

Koduspüsija, tase 7 kutsestandardis on välja toodud ka koduõpetaja kompetents, projekti- ja ajajuhtimise oskused, operaatorioskused laste koduste ülesannete ülesfilmimisel, digioskused e-keskkondades jne. Valitavateks oskusteks on koka, varustaja ja puhastusteenindaja nõuded.

Koduspüsija, tase 8 kutsetunnistust võivad taotleda tase 7 oskustega koduspüsijad, kes igapäevaselt saavad hakkama vähemalt kolme koolilapse ja kahe kodukontoris töötaja motiveerimisega, säilitades seejuures ka kodu- ja töörahu.

Kutsekoda korraldab kutsestandardite välja töötamist, koordineerib kutseeksamite korraldamist ning analüüsib Eesti tööjõu ja oskuste tulevikuvajadust. Kutsestandardid ja -tunnistused aitavad inimestel teha tarku karjäärivalikuid ning valida oskajaid meistreid.

Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna teadlased koostöös teiste teaduskondade teadlastega on teinud tähelepanuväärse avastuse teadusmaailmas

Pikkade aastate teadustöö tulemusel on selgunud, kuidas vanusega lisanduvaid kortse eemal hoida ja siledat nahka omada.

Nii pea, kui märkate enda näol kortsu, tuleb hakata saiakesi sööma. Saiakesed lisavad teie kehakaalule mõned kilogrammid, keha paisub ning nahk tõmbub taas pingule. Kui olete saavutanud soovitud tulemuse, võite saiakeste söömise ajutiselt lõpetada. Kui märkate uusi lisanduvaid kortsukesi, võite taas jätkata saiakeste söömist. Kui saiakeste söömine soovitud tulemusi ei too, soovitame proovida komme, küpsiseid, jäätist. Võite jälgida toiduainete pakenditel kalorite ja rasva sisaldust - mida suuremad on need numbrid, seda suurema tõenäosusega saavutate siledama naha kiiremini.

Loodame teadlaste suurtele avastustele ka teistes olulistes valdkondades!

Õ ja Ö kasutamine antakse vabaks