Indrek Treufeldti kätega vehkimine ei sobinud esialgu tele-ekraanile

Indrek Treufeldt liikus raadiost televisiooni 1996. aastal. "Raadios on ju nii, et ole, kuidas tahad. Võid lihtsalt lohistada susse, keegi sind ei näe. See on väga intiimne. Siiamaani ma armastan raadiot väga. Aga televisioonis saab kõik nähtavaks ja muidugi algasid suured jamad. Kui ma alustasin oma esimest intervjuud, pärast helistati siia televisiooni: "Mida ta oma kätega teeb? Kas ta ei oska neid kuhugi panna? Miks ta neid vehib?" Eesti kultuuris ei armastata kätega liigutamist," rääkis Treufeldt "Minu ETV" saates.

Kätega vehkimisest vabanemiseks soovitati Treufeldtil midagi eetri ajaks kätte võtta. "Mina mõtlesin seda, et miks peaks televisioonis kõnelema ainult suu või nägu. Ühel hetkel ma mõtlesin, et võiks rääkida ka käed. Võiks kuidagi kasutada seda ära, mida käed teevad. Ja see on ka huvitav – see on nagu tants kätega, sa saad midagi öelda," seletas Treufeldt.

Kätele leidis ta kasutust ekraanil erinevatele graafilistele objektidele osutades. See on aga tihti keerulisem ülesanne, kui esialgu tunduda võib. "Eriti huvitavaks läheb asi siis, kui kõik see juhtub otse-eetris. Sa tegelikult ei tea, mis ilmub su ette või taha. Näiteks, kui peab esitama valimistulemusi ja veel enam, kui on mingisugune väike trikk nende tulemuste laekumisega. Nad on kuskil kinni, aga sa pead midagi näitama, sa pead võrdlema. Ja kõik see on veel seotud mingite tehniliste üksikasjadega – sa pead näppima arvutit, mõtlema arvudele ja olema ka ajakirjanik. Sa pead mõtlema, mis on see lugu või mis on see uudisväärtuslik element," rääkis Treufeldt.

"Minu ETV"

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.00.