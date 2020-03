Jaapani kokk meisterdas Eesti toorainest sushi

Takaaki rääkis, et on söönud ka Eestis tehtud sushit, aga tõdes, et riis on sageli neis liiga kõva. Ta avaldas, et kasutab sushiriisi keetmiseks kraanivee asemel näiteks pudelivett.

"Kraanivesi on natuke liiga kare." Eestis tehtud sushi viga on tema sõnul see, et vett pannakse liiga vähe ja seetõttu jääb riis ka kõvaks. Tema paneb vett pisut rohkem ja riisikeedumasin teeb poole tunniga terad piisavalt pehmeks.

Takaaki on kogenud – tal on selja taga rohkem kui kümme aastat kokana hotellides ja restoranides. Näiteks teab ta, et selleks, et tuunikalast head tuunikala teha, tuleb see soolvette likku panna. See tõmbab kalast liigse vee välja ja samal ajal maitsestab ka. Kammkarbiga on sama lugu.

Sushitegu pole ka niisama-töö. Üldiselt on see üks suur lõikumine ja nii palade suurust kui ka kuju tuleb jälgida väga täpselt.

Ta tõdes, et Jaapanist nii erinevas keskkonnas nagu Eesti on tal kokana kohati veidi keeruline hakkama saada. "Kõiki õigeid jaapani toiduaineid on keeruline leida." Niisiis tuleb tal olla loominguline, tõdes ta.