"Ringvaate" muusikamäng: Ott Lepland ja Jakko Maltis esitasid veidraid viise

Üks stuudios esitamisele tulnud lugudest pärines ka Leplandi enda repertuaarist. "Läbi öise Tallinna" oli tõlgitud Google Translate'i kaudu prantsuse keelde ja seejärel eesti keelde tagasi. Pärast laulmist tõdes ta, et tõlgitud sõnadest tuli välja isegi üks riim. "Kodus on tuharad imetud / ja seljas Guessi nabapluus. See on täitsa hea riim."