ETV ja Vikerraadio kutsuvad heategevussaatega "Aitame Saaremaad" saarlasi toetama

ETV ja Vikerraadio panevad õla all saarlaste võitlusele koroonaviiruse puhanguga ja kutsuvad kõiki ühinema heategevussaatega "Aitame Saaremaad" reedel, 3. aprillil kell 20.00.

Koroonaviirus on kõige valusamalt puudutanud Saaremaad, kus meedikud võitlevad igapäevaselt viiruse levikuga ja samaaegselt vajab tuge terve saare kogukond, kelle tegemisi viirusepuhang mõjutab. Sooviga toetada saarlasi praegusel keerulisel ajal otsustas ETV koos Vikerraadioga tuua sel reedel eetrisse erakorralise heategevussaate, millega kutsutakse üles toetama Kuressaare haiglat ja haigla kaudu kogu saart. Kuressaare haiglast on kujunenud keskne tugipunkt kogu saarele ja haiglat toetades jõuab abi paljude saarlasteni ka teiste tugiteenuste kaudu.

"Kogu Eesti mõtleb praegu Saaremaa ja saarlaste peale. Aitame koos neil see praegune keeruline aeg vastu pidada ja anname märku, et me oleme üksteisele toeks," ütles ERRi meelelahutussaadete peatoimetaja Karmel Killandi. Reedel eetrisse jõudev heategevussaade annab sõna saarlastele endile, aga ka Saaremaa sõpradele. Muusikaga toetavad ettevõtmist Eesti artistid ja oma panuse saavad heategevussaatesse anda kõik eestimaalased.

ETV kutsub televaatajaid üles saatma videolõike, mis annavad edasi eestimaalaste mõtteid ja tegemisi eriolukorras. "Andke meile video teel teada, kuidas te praegusel ajal toime tulete ja millised meeleolud teie peres ning kogukonnas valitsevad," sõnas Killandi. Videolood peavad olema filmitud horisontaalasendis ja olema 30 sekundit kuni 1 minut pikad. Oma loo või tervituse saab üles laadida siin, ERR Menu vormi kaudu või saata lingi videoga neljapäeva õhtuks aadressile aitame@err.ee.