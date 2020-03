Lasteekraanis on vaatamiseks kolm uut filmi

"Lasse-Maia detektiivibüroo. Esimene mõistatus"

Kuidas Lasse ja Maya esimest korda kohtusid? See on nende kõige esimene juhtum – põnev seiklus, mis algab sellest, et Valleby koolist varastatakse õdede Hammarabide raamat. Raamat kannab endas müstilist saladust ja korraga on kõik koolis kahtlusalused: kahtlane kasvataja, pingul dressidega võimlemisõpetaja, veider raamatukoguhoidja ja isegi direktor Brynolfsson ise! Ring tõmbub koomale ning Lasse ja Maya ees on karm väljakutse. Kas neil õnnestub oma kõige esimene mõistatus lahendada?

Filmi "Lasse-Maia detektiivibüroo. Esimene mõistatus" saab vaadata siit.

"Halvdan, peaaegu nagu viiking"

Halvdan ei ole tavaline viiking. Ta lonkab jalga, teised lapsed ei võta teda omaks, muutes ta erakuks, kellel pole sõpru. Väljaarvatud küla sepp Björn, kes on tema eest hoolitsenud ajast, mil Halvdani isa rüüsteretkele läks. Teisel pool suurt jõge on vaenlaste küla, kellel on Halvdan´i hõimuga ammustest aegadest kana kitkuda. Ühel päeval, mil Halvdan üksinda jõe ääres ringi eksles, kohtas ta vaenlaste külapealiku tütart Meiat. Sellest sai alguse südantsoojendav ja naljakas seiklus, ühendades erinevused ja pannes alguse keelatud sõprusele.

Filmi "Halvdan, peaaegu nagu viiking" saab vaadata siit.

"Papa Moll ja šokolaadivabrik"

Hr Moll jääb üheks nädalavahetuseks üksi lapsi kantseldama ja šokolaadivabrikul silma peal hoidma. Põrgu läheb lahti siis, kui lastel läheb naabrilastega madinaks maiustuste, kodutööde ja maailmakuulsa tsirkusekoera pärast.

Filmi "Papa Moll ja šokolaadivabrik" saab vaadata siit.