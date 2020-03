ERR lükkas käima noorte meediapädevuse projekti "Meediataip"

Kuidas sünnivad uudised ja kuidas levib valeinfo? Mis on fakt ja mis arvamus? Kui olulised on allikad ja miks on vaja professionaalseid ajakirjanikke? Eesti Rahvusringhääling on ellu kutsunud meediapädevuse projekti "Meediataip" eesmärgiga tõsta noorte meediakirjaoskust praegusel inforohkel ajal.