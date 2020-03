Uued reeglid sundisid Reet Linnat "Prillitoosi" tegema koduaknalt

"See ei ole mingisugune uus telenipp, vaid see on ettekirjutus olla oma kodus oma nelja seina vahel, mida me kõik peame täitma. Aga eriti eakad, kes on riskigrupis," selgitas Linna.

Ta lisas, et tal on kodus kõik hästi – sööki on varutud ja vajadusel toovad lapsed toitu juurde. Ka tegevust jagub ning varajase ärkajana käib ta hommikuti kepikõndi tegemas.

"Muidugi on natuke kahju, et me ei näe oma lapsi ja lapselapsi, aga meil on olemas telefonid ja saab ka teha videokõnesid. Kui teie seal tunnete end üksikuna, siis helistage sõbrannale või mõnele lähedasele ja rääkige oma mure ära," soovitas Linna.

Ta pani ka inimestele südamele, et reeglid on kehtestatud põhjusega. "Me oleme ju elanud üle igasuguseid raskusi ja kui me koos nendest reeglitest kinni peame, siis saame ka sellest viirusest jagu," ütles Linna.