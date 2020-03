Kristel Aaslaid juhendab: mis vahe on faktil ja arvamusel?

Fakt on tõsiasi ehk tõele vastav informatsioon. Arvamus on kellegi isiklik arusaam/seisukoht/nägemus millegi kohta. Uudised ehk peamiselt uut infot vahendavad lood peavad tuginema faktidel ning neis ei tohi olla autori ehk ajakirjaniku arvamust. See on selleks, et uudised oleksid neutraalsed ja ühte moodi arusaadavad. Fakte saab kontrollida ja faktid on tõestatud.

Uudised ja arvamused peavad olema selgelt eraldi, et inimesed teeksid lugedes vahet sellel, mis on päriselt tõestatud informatsioon ja mis kellegi enda arvamus. Selle pärast on ka ajakirjades ja ajalehtedes uudised ja arvamused erinevatel lehekülgedel, et need omavahel segi ei läheks. Lugedes või kuuldes kellegi arvamust, ei saa me teada tõestatud ja kindlasti paikapidavat informatsiooni, sest kõik inimesed on erinevad ja arvavadki asjadest erinevalt.

Ajakirjanduses on aga lood veidike teistsugused ja ka arvamuslood võiksid olla veenvad. Kui sina arvad näiteks, et teatrietendus, mida sa vaatamas käisid, oli igav või raamat, mida lugesid, oli väga põnev, siis sõpradega arutades ei pea sa tingimata enda arvamust faktidega põhjendama. Kui aga tegu on hea ajakirjandusega, peavad ka arvamused tuginema faktidel. See tähendab, et kui ajakirjanik tahab, et tema arvamus näiteks praeguse valitsuse kohta oleks veenev, peavad tema argumendid ehk põhjendused olema võimalikult hästi kontrollitavad faktide ehk tõele vastava informatsiooni abil. Siis mõjub tema arvamus veenvamalt ja usutavamalt.

Seega - fakt ja arvamus on täiesti erinevad asjad. Kui sa aga tahad, et sinu arvamus oleks veenev, tuleb kasuks selle põhjendamine. Ja kui oled eriti osav argumenteerija, sisaldavad sinu põhjused ka kontrollitud informatsiooni ehk fakte.