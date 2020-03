Sam Smith muudab koroonaviiruse tõttu oma albumi pealkirja

Briti laulja Sam Smith muudab koroonaviiruse tõttu uue albumi "To Die For" ("Selle nimel surra") tundetuna mõjuvat pealkirja ja lükkab albumi avaldamise hilisemaks.

Album pidi ilmuma 5. juunil, kuid nüüd lükkub ilmumisaeg veel teadmata ajaks edasi, kirjutab Huffpost. Ka ei ole veel teada, mis saab albumi uueks nimeks.

Smith ütles sotsiaalmeedias, et võttis aega mõtlemiseks ja jõudis otsusele, et praeguses olukorras ei tundu albumi pealkiri ja selle peatne ilmumine õigena. Ta lisas, et jätkab albumi kallal töötamist, tehes vajalikke parandusi ja lisandusi.

"To Die For" nime kandma pidanud album on Smithi kolmas album ja sisaldab endas hittlugusid "Dancing With a Stranger" ja "How Do I Sleep".