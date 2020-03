Nukumajameister Margus Jõesaar: laste rõõm paneb neid maju ehitama

"Sa pead kodu mängima, sest kuskilt peab alguse saama kodu hoidmine ja see algabki nukumajadega, ma arvan," sõnas Margus Jõesaar ja lisas, et tema huvi nukumajasid ehitada sai alguse peale koondamist. "Tekkis palju vaba aega ja arvasime, et lapsele on vaja nukumaja, see oli 2003. aastal."

Jõesaar selgitas, et esimene nukumaja sai tehtud lihtsamatest materjalides, nende seas näiteks kapiustest. "Tütrele jagus nukumajast pikaks ajaks rõõmu," rõhutas ta ja tõi välja, et tänaseks on teinud ta üle tuhande nukumaja. "Nendega saavad mängida ikkagi kümned tuhanded lapsed."

Põhjus, miks Margus Jõesaar tänaseni nukumajasid teeb, on laste rõõm. "See paneb tegema," mainis ta, lisades, et kuus teeb ta umbes paarkümmend nukumaja. "Kui tüdrukutele on nukumajad, siis poiste peale tuleb ka mõelda, neile on auto- või rallimajad."