"Ringvaate" muusikamäng: Ott Lepland ja Jakko Maltis

Ott Lepland kinnitas, et virutaalkontsertide andmine on tema jaoks olnud väga huvitav kogemus. "Sissetulekut nende pealt loota ei tasu, aga parem on neid siis vähemalt tasuta anda, mitte lihtsalt kodus käed rüpes istuda," sõnas ta.

Jakko Maltis sõnas, et temal on õnnestunud täna koroonaviirusest tingitud eriolukorrale kodus remont ära teha. "Lisaks sündis mul kaks nädalat tagasi poeg, seega saan ka temaga aega veeta," ütles ta.