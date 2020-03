Harry Kõrvits koroonaviirusest: kui see uudis tuli, siis sulgesime end kohe maale

Harry Kõrvits kinnitas, et nad võtsid koroonaviirust kohe algusest päris tõsiselt. "Kui see uudis tuli, siis me sulgesime end maale, metsa vahele," mainis ta, lisades, et nad on juba märtsi algusest saadik võimalik vähe inimestega suhelnud. "Meie tutvusringkonnast olid päris mitmed inimesed koroonaviiruses ja nüüd on juba nii, et need, kes kuu alguses haigusesse jäid, juba paranevad."

Margit Kõrvits rõhutas, et Saaremaa kohta võib öelda, et koroonaviirus sai alguse tegusatest inimestest. "Alguses oli väike hirm, aga ega siin midagi teha ei ole, tuleb olla seadusekuulekas ja teha neid asju nii, nagu ette kirjutatakse," selgitas ta ja lisas, et ta on ennast pakkunud ennast vabatahtlikuks. "See hulk, kes pakub ennast siin vabatahtlikuks, on väga suur."

"Üldine meeleolu on üksteist toetav, väga sõbralik ja saarlaste kombe kohaselt ei puudu ühestki päevast ka võllanaljad," nentis Margit Kõrvits ja tõi välja, kuidas algav kevad on üks neist asjadest, mis aitab raskes olukorras meeleolu üleval hoida.