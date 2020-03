ERR avab peagi uue kanali Jupiter

"Praegu on käsil viimased ettevalmistused sisu üleslaadimiseks ning peagi oleme esimese testversiooniga valmis," selgitas Jupiteri juht Toomas Luhats.

Loomulikult on Jupiter pidevas täienemises ja arengus, seda eriti esimese kahe aasta jooksul. Luhatsi kinnitusel on juba esimesel päeval võimalik nautida suurt hulka saateid, dok- ja mängufilme. "Aga igal nädalal me uueneme, paneme üles uusi ägedaid arhiivileide, seda siis lisaks sarja hooaegadele ja ERR-i omasaadetele," kirjeldas Luhats.

Uus kanal sai nimeks Jupiter mitmel põhjusel. "Ahto Vesmes tegi kunagi suurepärast filmisaadet, mis kandis nime "Jupiter" ja paljudele praegustele täiskasvanutele oma gongilöögiga mällu sööbis. Samuti on Jupiter suurim planeet päikesesüsteemis ning nagu professor Veidemann hiljuti märkis, Jupiter on päikesesüsteemi mõjuvõimsaim planeet ja selle mõju Maale on suurem, kui me arvata oskame. Samuti oli Jupiter Vana-Rooma mütoloogias peajumal, millele Kreeka mütoloogias vastab Zeus, ent see paralleel on siiski pigem tore võrdlus, ei enamat," kirjeldas Luhats nimevaliku tagamaid.

Nime leidmiseks korraldati ERR-i sees nimekonkurss, kuhu laekus 150 erinevat pakkumist. "Me kaalusime mitmeid erinevaid nimesid ja pidasime nimekomisjonis maha tuliseid vaidlusi," kirjeldas kanali juht. Luhats ise oleks hea meelega näinud näiteks Aatomi või Aatomiku nime kandvat meediumi, kuid Jupiteri kasuks langes otsus enamuse valikul.

Luhats ütleb, et tema jaoks oli äärmiselt võluv paralleel Ahto Vesmese "Jupiteri" saatega. "Teatud määral, kui soovite, on see tüvitekst, mis toob tagasi midagi Eesti Televisiooni mälust ning ühendab meid tõeliselt suurte legendidega minevikust. See on sümpaatne," lisas ta.