ETV toob ekraanile verivärske dokfilmi "Koroonaviirus"

World Health Organization (WHO) hoiatab, et koroonaviirus on jõudmas haripunkti. Austraalis valminud dokfilm annab ajakohase ja põhjaliku ülevaate sündmuste ahelast, mis viis maailma pandeemiani. Elanikud, arstid ja ajakirjanikud avaldavad filmis arvamust, kuidas koroonaviirus levis Wuhani kalaturult üle maailma.

2019. aasta detsembris hoiatasid Hiina arstid koroonaviiruse eest. Paljud süüdistavad Hiina võime selles, et nad eelistasid siis poliitikat inimeludele. "Nad kaotasid sellega umbes kaks, võib olla kolm nädalat," tõdeb Richard McGregor Lowy Instituudist. Kui Hiina tegutsema hakkas, oli juba liiga hilja. Viirus oli hakanud levima üle maailma.

Dokfilm näitab ilustamata kaadreid karantiinis linnadest Hiinas ja viib samas maailma tipp-laboritesse, kus teadlased töötavad eesmärgiga leida haiguspuhangule lahendus. Film võib sisaldada osade televaatajate jaoks häirivaid kaadreid.

Dokfilm "Koroonaviirus" Autor/allikas: Pressimaterjal

Dokfilm "Koroonaviirus" on ETV ekraanil pärast "Esimest stuudiot" kell 22.05.