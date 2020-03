Muudatuses "Ringvaates": Reikop teeb ise telemeiki, kõik töötavad maskides

"Oleme korraldanud nii, et meeskonnas oleks ühed ja samad kaameramehed, kogu meeskonnale oleme maskid hankinud," rääkis Marko Reikop Õhtulehele kardinaalsetest muudatustest "Ringvaates".

Nii palju, kui võimalik, töötatakse kodust, mis tähendab, et toimetuses on kaks-kolm inimest ning intervjuusid püütakse võimalusel teha Skype'i teel. "Mõni üksik külaline tuleb ka stuudiosse, aga saatekülalistel ei ole videointervjuude vastu midagi," tõdeb Reikop, et probleem tekib vaid eakamate inimestega, kes pole varem Skype'i kasutanud.

Selleks, et inimestega kokku ei puutuks, teeb Marko endale ka ise telegrimmi. "Loomulikult ei kätle me omavahel enam ammu ja hoiame kaks meetrit vahet, isegi mina ja kaassaatejuht Grete Lõbu püüame istuda nii, et tema on ühes diivani otsas ja mina teises."