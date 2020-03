Mart Juure raamatusoovitused viivad nobelistidest Eesti linnaehituse ajalooni

1. Peter Handke romaan "Soovideta õnnetu". Lugu ilmus juba 1973. aastal. Autor kirjutas selle eneseteraapia vormis pärast oma ema enesetappu. "Selle läbi lugemine ei võta palju aega, aga annab palju mõtteainet," sõnas Juur.

2. Möödunud aastal sai koos Peter Handkega Nobeli kirjanduspreemia Poola kirjanik Olga Tokarczuk. Tema uue, eesti keeles ilmunud romaani "Aja oma atra läbi koolnute kontide" on tõlkinud Hendrik Lindepuu. Juure sõnul on tegemist ühe uskumatuma kriminaalromaaniga, mida ta üldse käes on hoidnud. "Selle žanriks on nimetatu ökotriller või ökokriminull," lisas ta.

3. William Boydi teos "Sulnis hellitus" räägib naisfotograafist pärast maailmasõda. Juure kinnitusel on tegemist romantilise looga, mille peategelane elab kadestamisväärset elu.

4. "Eesti linnaehituse ajalugu" on seekordse raamatusoovituse kaalukaim teos. Raamat räägib Eesti linnade ajaloost ja kujunemisest keskajast kuni tsaariaja lõpuni. "Teda tuleks lugeda tõsises meeleolus, toetatuna lauale ja omades käepärast huvi ajaloo, esemete ja keskkonna kujunemise vastu," iseloomustas Juur.

5. Klassikarubriiki täiendas seekord Jaan Kaplinski "Ma vaatasin päikese aknasse".