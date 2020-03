Urmas Tartes soovitab inimestel putukatelt õppust võtta

"Hetkel on looduses aeg selline, kus ilm on küll jahe ja putukad tegutsevad suhteliselt vähe, kuid selle eest on siinne kant ja just Alam-Pedja, Emajõe luhad praegu rändlinde täis," rääkis Tartes saates "Hommik Anuga".

Tartese jaoks on lindude asemel kevadekuulutajateks hoopis putukad. Kuna tänavu pole lund, siis pole kahjuks neid sel aastal nii lihtne märgata.

Tema arvates on inimestel palju putukatelt õppida, näiteks rahulikku tegutsemist.

Meie kodudes leidub Tartese sõnul mitukümmend erinevat liiki putukaid. Hea viis kodus putukaid jälgida, on meie aknad, kust saab aimu neist, kes on meie koju talvituma tulnud. Pärast vaatlust tasuks aga aken lahti teha ja nad õue aidata.