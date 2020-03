Näitleja Henessi Schmidt soovis saada hoopis lavastajaks

"Lavastaja erialale tuli paberid ja ideed esitada kuidagi liiga ruttu. Nii otsustasingi minna rahulikult vaatama, mis seal näitlejate sisseastumiskatsetel toimub," rääkis Hennessi ajakirjale Anne ja Stiil.

"Ma ei plaaninud üldse Viljandisse päriselt õppima minna... see lihtsalt juhtus," lisas ta. "Kuid soov kunagi oma visioon vormi panna on alles. Kui säde lööb, tuleb kohe ära teha, mitte mõelda, et teen siis, kui olen osavam. "Pärast" ei ole enam sama, tegutsemistahe on väärtuslikum kui perfektsionismi tagaajamine.""