Kolm aastat tagasi tegevuse lõpetanud Cartoon andis ühtlasi teada, et tegutsevad taas. "Kuna hetkel ei tohi üle kahe inimese koos viibida ja meid on kolm, siis on ees rasked valikud," sõnasid Ago Teppand, Hugo Martin Maasikas ja Joosep Järvesaar. Siiski lubavad nad käesoleval aastal veel uut muusikat.

Muusikute sõnul sai "Howling" salve paari päevaga ning seejärel keskenduti juba detailidele ja tehnilistele nüanssidele. "Kui see lugu algselt tekkis ja ka vokaali partiid said enam-vähem paika, polnud meil küsimustki, kes sellele hääle võiks anda, sest Asena meeldib meile kõigile - nii laulja, räppari kui ka inimesena," rääkis Ago Teppand.

Cartooni liikmed, kes teevad palju tööd koduses keskkonnas, tõdesid, et praegune olukord on nende jaoks muusika kirjutamise mõttes produktiivne. "Olgugi, et karantiin takistab päris paljude asjade lõpule viimist, annab see võimaluse keskenduda lugude kirjutamisele ja produktsioonile," rääkisid nad.

Cartooni eksklusiivset DJ-seti on võimalik kuulata kolmapäeval, 1. aprillil, mil Beach Grindil esinevad kohalikud artistid teevad aadressil www.beachgrind.ee kaheksa tunni pikkuse live-ülekande.