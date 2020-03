Milline on sinu elu parim nali? Anna teada oma lemmikutest

Millised on olnud läbi aegade need hetked ETV arhiivi kullafondist, mis sind kõige rohkem naerma on ajanud? Peatselt saabuv 1. aprill on just hea hetk sellele mõelda ja suurepärane võimalus vaadata ringi ETV rikkalikus arhiivis.

Püüa võimalikult täpselt kirjeldada, millisest saatest, sarjast või lavastusest humoorikas seik pärit on. Võimalusel lisa ka arhiivilink. Lisa ka lühike põhjendus, miks just see konkreetne pala ja kas sellega on mõni tore mälestus seotud.

Valik rahva esitatud nalju läheb sügisel rahvahääletusele. Parimatest sünnib ETV 65. sünnipäeva raames ja aasta lõpus eetrisse minev erisaade "Elu parim nali. Rahva valik"

Kirjuta oma lemmikust kas ETV Facebooki kontol või saada kiri aadressil nali@err.ee.