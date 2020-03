"Ringvaate" Terasmikrofoni pälvis Jan Uuspõld

Tänavused nominendid Terasmikrofonile olid Priit Võigemast, Katrin Karisma, Karmo Nigula, Taavi Teplenkov ja Jan Uuspõld. Laureaat Jan Uuspõld oli väga üllatunud ja kinnitas, et ei osanud midagi sellist oodata. "See rabas jalust," sõnas ta, lisades, et kuigi teatriauhindu pole ta eriti karjääri jooksul saanud, siis Raadioteatri näitlejana on teda varem kaks korda tunnustatud. "Seega mikrofonidega on mul mingi teema."

Varem on Terasmikrofoni pälvinud Tiit Sukk, Märt Avandi, Juss Haasma, Anne Veesaar, Gert Raudsep ja Mart Müürisepp.