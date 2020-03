27-aastase Carmen Peussa töö videomängude mängimine

Carmen Peussa selgitas, et kui tavaliselt on ühe ülekande kestus umbes viis kuni kaheksa tundi, siis viimati oli pikim ülekanne lause 86-tunnine. "See on muidugi väsitav," selgitas ta ja rõhutas, et kuigi inimesed mõtlevad, et see on lihtsalt istumine ja mängimine, siis võtab see ikkagi palju energiat ära. "Eriti see, et sa oled aktiivne, räägid oma vaatajatega, sa ei istu lihtsalt passiivselt."

Tavaliselt on maailmakuulsad streamer'id nagu Carmen pühendunud ühele mängule. Carmenil on selleks mänguks "CS: Go". "See on 5-vs-5 tiimimäng, kus ühel poolel on terroristid ja teisel poolel counter-terroristid," sõnas ta ja mainis, et terroristid ülesandeks on proovida paigaldada pomme. "Counter-terroristide eesmärk on seda takistada."

Kuigi suurimad streamer'id võivad teenida oma tööga miljoneid, siis Peussa on sellest hetkel veel väga kaugel. "Ma teenin piisavalt, et ära elada," sõnas ta ja kinnitas, et tegelikult otseülekande vaatamine on tasuta, kuid alati on võimalik sisuloojat veel lisaks toetada. "Sponsorpakkumisi tuleb ka, kuid ma olen sellega nüüd juba piisavalt kaua tegelenud, et valin põhjalikult, mida vastu võtta."