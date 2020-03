Tartu toidublogija valmistab meditsiinitöötajatele kringlit ja pastasalatit

Getter Madison pani oma Instagrami-kontole üleskutse koguda raha, et selle eest eesliinil töötajatele või koroonasõdalastele, nagu Getter neid nimetab, süüa valmistada. "Ma alguses arvasin, et võib-olla 100 või 200 eurot tuleb kokku, aga raha hakkas laekuma päris kiiresti ja viie päevaga on juba üle 1000 euro kogutud," mainis ta ja tõi välja, et kogutud raha eest ostab ta tooraine ning valmistab sellest erinevad toidud. "Näiteks teen suure hulga makaronisalatit ja soolased kringlid."

Kuigi koduköögis toimetab Getter emaga kahekesi, on tema üleskutsele reageerinud teisedki toidusõbrad. "Kõige suuremat osalust on pakkunud üks neiu Kuressaarest, kes viis Kuressaare haiglasse enda küpsetatud kringlit, rullbiskviiti ja quiche'd, mis kõik tundusid väga head, ma kandsin osa rahast lihtsalt talle ja ta pani ka oma osa juurde," sõnas ta ja lisas, et samuti viib üks neiu Põlvast sealsele kiirabile toitu.