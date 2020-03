"Olukorrast riigis" saatejuhiks saab ajakirjanik Harry Tuul

Pühapäeval võtab Raadio 2 stuudios püsivalt koha sisse majandusajakirjanik Harry Tuul, et koos Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnauga analüüsida iganädalasi tähtsamaid sündmusi.

Harry Tuul on kogenud majandusajakirjanik, kes alustas karjääri 15 aastat tagasi Äripäevas. Ta on juhtinud Delfi ja Postimehe majandustoimetust ning Kuku raadio saadet "Majandusruum". Praegu on Tuul vastutav toimetaja veebiajakirjas DigiPRO.

"Olukorrast riigis" on rahvusringhäälingu üks populaarsemaid raadiosaateid, mida on aegade jooksul juhtinud Anvar Samost, Hannes Rumm, Kalle Muuli, Allar Tankler, Ahto Lobjakas ja Marju Himma.

"Olukorrast riigis" on R2 eetris pühapäeviti kell 12, saateid saab järelekuulata Raadio 2 kodulehel.