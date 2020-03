Admiral Bellingshausen naaseb olude sunnil koju: võimatu on siseneda riikide sadamatesse

Antarktika mereekspeditsiooni juht Tiit Pruuli teatas, et Admiral Bellingshauseni reederid otsustasid, et plaanitud Arktika retk jäetakse ära ja laev tuuakse võimalikult kiiresti koju.

Pruuli sõnul pole praeguses koroonaviiruse kriisis midagi teha. "Olukord maailmas on selline, et väga raske kui mitte võimatu on siseneda praegu erinevate riikide sadamatesse ja planeerida ka suve lõpuks suuri ekspeditsioone keerulistes vetes," selgitas Pruuli sotsiaalmeedias.

S/Y Admiral Bellingshausen on praegu Peruu ranniku lähedal, umbes 4 kraadi ekvaatorist ja liigub vaiksete tuulte toel põhja poole. Pruuli sõnul on Panama kanalini on ligi 800 miili.

"Oleme saanud Panama võimudelt kinnituse, et aprilli alguses on meiesugustele alustele kanal avatud. Meil on palgatud agent, kes korraldab kanali läbimise tehnilise poole, murtetseb meeskonnale toidu, vee, kütuse ja vajalikud medikamendid ühele meeskonnaliikmele, kes muidu oleks pidanud kuu alguses koju lendama. Meeskonda ennast maale ei lubata," kirjutas Pruuli.

Ta lisas, et kapten Meelis Saarlaidi sõnul on laevas kõik kena, kui välja arvata põrgupalavus.

Alles veebruaris kirjutas maakonnaleht Saarte Hääl, et käinud lõunamandril ära, otsustasid jahtlaeva Admiral Bellingshausen reederid sõita ka arktilistesse vetesse ning laevaga loodeti teha lõpuks tiir ümber maakera.