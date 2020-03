Taylor Swift ja Ariana Grande toetavad finantsraskustes fänne

Taylor Swift ja Ariana Grande on mõlemad teinud salajasi annetusi fännidele, kes on avaldanud, et neil on koroonaviiruse pandeemiast tingitud rahamured, vahendas Independent.

Florida ettekandja Samantha Jacobson ütles, et jäi pärast viiruse puhangut sissetulekust ilma. Ta oli šokeeritud, kui sai seepeale annetuse Taylor Swiftilt.

"Ma ei suutnud uskuda, et keegi, keda ma olen eeskujuna võtnud ja keda ma olen armastanud nii kaua, tegi minu jaoks midagi nii suuremeelset," kommenteeris ta.

Väidetavalt on Swift annetanud 3000 dollarit kahele fännile, kes on oma finantsmuredest rääkinud.

Ariana Grande on samuti asunud oma rahamuredega fänne toetama. Lauljatar on toetanud rohkem kui 20 fänni 500-1000 dollariga.

Koroonaviiruse pandeemia ja majanduse seiskumine viis läinud nädalal töötushüvitist taotlema 3,3 miljonit ameeriklast. Nädal enne seda oli uusi töötushüvitise taotlejaid 281 000.