"Viimse reliikvia" vürst Gabrieli osatäitja: pean Eestit oma filmikodumaaks

Kultusfilm "Viimne reliikvia" saab 50-aastaseks. Filmi peaosalist vürst Gabrieli kehastanud Aleksandr Goloborodko ütles, et tegemist oli tema esimese suurema osatäitmisega, mistõttu on tal Eestiga soe mälestus. Taevaskojas sai mees teada aga oma tütre sünnist.

Goloborodko ütles, et filmi eel polnud ta kuigi tuntud näitleja. "Viimne reliikvia" oli tema kolmas film, aga esimene peaosa. "Ma pean Eestit oma filmikodumaaks," ütles näitleja ETV saates "Ringvaade".

Eriti oluliseks peab näitleja Taevaskoda, kus sai teada oma lapse sünnist. Goloborodko meenutas, et kaasnäitleja Eve Kivi jooksis ühe stseeni ajal peaaegu kaadrisse, et teatada mehele tema vastsündinud tütrest. "Pikkus, kaal, see juhtus Taevaskojas," naeris Goloborodko, et keegi otsis välja klaasi tähistamiseks ning tema pidi puu külge seotuna sealt lonksu võtma.

Filmi sattus Goloborodko juhuslikult noore Krimmi teatri näitlejana. "Ma polnud kunagi Eestis käinud," ütles mees, et haaras hea meelega võimalusest riigi kulul Eestisse sõita ja koht ära näha.

Algselt pakuti talle Ivo Schenkenbergi rolli, kuid sellest ta loobus. Lõpuks õnnestus tal saada vürst Gabrieli osa. Tema kõrval kehastas teise peaosalisena Agnest Läti näitleja Ingrida Andrina. Goloborodko ütles, et mingit romaani kahe hea välimusega näitleja vahel ei olnud. "Ta oli minu jaoks lapseohtu. Ma olin temast palju vanem," selgitas mees.

Kogu film võeti üles vene keeles ning dubleeriti hiljem eesti keelde. Goloborodko õppis eesti keeles aga nii mõnedki sõnad - tähelepanu, palun ja üks pudel viina. Need on tal tänaseni meeles.

Goloborodko vaatab filmi ka tänapäeval tihti. "Mulle tundub iga aastaga, et mängin paremini," naeris ta.