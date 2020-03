Meghani esimene filmitöö pärast kuninglikust elust taandumist jõuab avalikkuseni aprillis

Meghan alustas koostööd filmiettevõtte Disneyga, Sussexi hertsoginna loeb häält nende uuele loodusfilmile "Elephant", vahendas Huffington Post.

Koostöös toetatakse heategevusorganisatsiooni Piirideta Elevandid.

"Elephant" räägib loo elevandiperest, kes läbib rohkem kui tuhat kilomeetrit läbi Aafrika. Dokumentaalfilm elevantidest jõuab avalikkuse ette 3. aprillil Disney+ voogedastuskeskkonnas.

Meghan Markle ja prints Harry teatasid kuninglikust elust taandumisest aasta alguses. Kuninglikest kohustustest on nad ametlikult vabastatud 31. märtsist.

Two new movies, two unforgettable journeys. Start streaming Disneynature's Elephant, narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, and Disneynature's Dolphin Reef, narrated by Natalie Portman, on April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/rSPe8zwpuW