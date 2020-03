Lenna loodab suvel jälle kontserte anda: värskes õhus on pisikute levimine raskem

"Ega ta nüüd väga meeldiv uudis ei ole kõigile neile, kelle tööd selle olukorra all kannatavad, aga ma alati püüan vaadata olukorra positiivset poolt. Meile on antud kätte aeg, mil saab kodus olla ja tegeleda nende asjadega, mida oled kogu aeg edasi lükanud ja milleni pole kunagi jõudnud," rääkis Lenna Raadio 2 saates "Hommik!", kuidas tema muusikuna eriolukorda suhtub.

Lenna sõnul ei saa maal töö kunagi otsa, aga pigem on see töö iseenda ja perekonna heaks. "Palka selle eest ei saa. Ma nimetan selle ümber mitte tööks, vaid toimetusteks ja talitusteks," rääkis ta.

Juba esimestel päevadel otsustas Lenna koos elukaaslase Lauri Mäesepaga, et ei taha käed rüpes istuda. "Tegusatel inimestel üleöö mõelda, et enam ei olegi tärmineid märkmikus, kontserte, kohtumisi, kuupäevi, ettevalmistusi ja proove," loetles Lenna, milline nende tavaline päevakava välja näeb.

Koos otsustati, et on õige aeg lammutada maha vana laut, mille laastukatus talvega sisse oli kukkunud. "Tänaseks hetkeks on see meil põhimõtteliselt lammutatud. Teeme maatööd, oleme rõõmsad ja hästi palju värskes õhus," loetles Lenna. Toitu tellib Lenna kontaktivabalt Värska kauplusest.

Lenna sõnul on põnev, et varem pole ta Setumaale nii varajasel kevadel jõudnud. "Kuna olukord nõudis, oleme me siin esimest korda nii varakult platsis ja õudselt tore on jälgida loodust. Meil on siin iga päev 14-pealine kitsekari," selgitas Lenna, et loomi ja linde vaadatakse binokli abiga.

Kuigi igapäevane elu on Lenna pere jaoks muretu, tunnistas lauljatar, et ikka muretseb, kuidas viirusepuhang inimestele mõjub. "Pingeline olukord on sisemuses alles. Ongi mure lähedaste pärast või sõprade pärast, kes on välismaal. Mul ema elab näiteks Soomes," lausus Lenna.

Lauljatar loodab, et eriolukord saab mõne kuu pärast läbi, kuid suurte masside ette lauljad veel lähiajal ei saa.

"See on küll kurb, muidugi. Aga minu lootus ja positiivne meel ütleb, et suvel välikontserdid saavad, ma loodan, toimuma. Värskes õhus nakkamine ja pisikute levimine on raskem kui siseruumides," selgitas ta.

Lenna ütles, et kuigi vaba aega on laialt käes, siis ta ennast muusikat kirjutama pole sundinud, pigem kirjutab head mõtted jooksvalt üles.