Mikk Targo on Eesti muusikat tutvustanud Michael Bublele ja Lady Gagale: iga asi omal ajal

Targo ütles, et on projekti "Muinaslugu Sinilinnust" tutvustanud üle maailma vähemalt 50 muusikule, nende hulgas Lady Gagale, Tony Bennettile ja Michael Bublele. "Iga asi omal ajal, mingil hetkel nad vaatavad selle asja üle ja leiavad sealt midagi," ütles Targo, et tema pakub muusikutele lihtsalt fantastilisi meloodiaid, harmooniaid ja teostust. "Tuleb lihtsalt julge olla," rääkis Targo "Vikerhommikus".

Homme esitleb oma uut albumit prantsuse džässkitarrist U-NAM, mis sai alguse just sellest samast "Muinaslugu Sinilinnust" projektist. "Ma arvan, et üks kolm nutuvõru on ümber suu küll. See on võib-olla minu elu kõrghetk, millest ma jään ise füüsiliselt ilma," avaldas Targo, et peab koroonaviiruse pandeemia tõttu Eestis olema.

Targo jaoks algas projekt juba 2014. aastal, kui hakkas koguma armastatud laule kogumikule "Muinaslugu Sinilinnust". Big band'i muusikaga kogumik sai valmis 2016. aastal.

Uue ja põneva koostööprojektini U-NAM-iga jõudis Targo, kui pidi oma stuudio rendilepingu lõppemise tõttu loovutama, olles samas kohas muusikat loonud 25 aastat. "See oli minu jaoks ülimalt ränk hoop," selgitas Targo, kes kolis stuudio omaenda keldrisse.

Kuna Targo jaoks oli muutus emotsionaalselt raske, võttis ta autoga ette teekonna Riiga. Teel kuulas Targo raadiot, kus mängis U-NAM. Targo muretses endale seepeale U-NAM-i albumi, kus olid kirjas muusiku kontaktandmed. Targo otsustas Ameerikas tegutsevale džässkitarristile kirjutada ja veidi pärast kirja saatmist vestlesid nad juba Skype'is.

"Ma kirjutasin talle hästi lühidalt, et mul on sulle midagi, mida sa ei kujuta ettegi, kui hea see võib olla," meenutas Targo. Ta lisas, et kuigi U-NAM oli alguses ehmunud ja ei teadnud, mida big band'iga teha, siis muusika kõnetas kitarristi piisavalt, et projektiga nõustuda. "Muusika teeb ise oma töö ära päeva lõpuks," selgitas Targo.

2016. aasta albumil "Muinaslugu Sinulinnust" kõlab 18 laulu, U-NAM valis sealt välja 11. Neist viis laulu on Arne Oidi sulest, kuid kõlavad ka Raimond Valgre, Ülo Vinter ja mitmed teised armastatud heliloojad.

Targo sõnul oli tema ainus palve U-NAM-ile, et lugude esimene salm ja refrään jääksid äratuntavateks.

Targo ütles, et tal käivad läbirääkimised veel paari maailmakuulsa muusikuga sama projekti osas. "Nad praegu mõtlevad ja sügavad kukalt. Nad tahavad, aga neil on omad tööd ees. Ma avan, et aasta teises pooles ma võib-olla üllatan veel sama materjaliga," kergitas Targo veidi saladuseloori.