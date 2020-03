Sibyl Vane avaldas muusikavideo uuele singlile "I Want You"

Sibyl Vane avaldas värske singli "I Want You", mida ehib Taavi Arus muusikavideo. Video tegevus rullub lahti omal ajal patsientide abiga ehitatud Jämejala psühhiaatriakliiniku kultuurimajas.

Video loojaks on Taavi Arus (Zbanski Kino), kes oli seda võttepaika juba mõnda aega endaga kaasas kandnud. Video võeti üles ühel jaanuari nädalavahetusel.

"Kui me Taavile koostööd pakkusime, oli tal juba olemas idee, kus ja mida filmida. Jätsime omalt poolt vabad käed ja lasime end tema loomepalangust kanda. Meie jaoks oli see väga positiivne ja hea kogemus. Leian, et Taavi on meie muusika olemuse videos väga hästi üles leidnud," kirjeldas bändi kitarristist solist Helena Randlaht.

Randlaht lisas, et kui Taavi koha võttepaigana välja pakkus, oldi kohe nõus. "See on väga kummaline koht, kus olles saavad inimese sees kokku paljud emotsioonid," kirjeldas Randlaht, kelle sõnul on kogu videos nähtuv just see, mis videotegijaid kohapeal ees ootas ja peale pillide muid rekvisiite sinna kaasa ei võetud.

"Taavi soov oli kasutada seda, mis seal ruumis kohapeal olemas oli ja neid kummalisi elemente seal tõesti jagus. Laest põranda ja selle krüptilise toolihunnikuni," kirjeldas ta.

Lugu "I Want You" on järjekorras neljas singel Sibyl Vane'i 6. aprillil ilmuvalt albumilt "Duchess".

Kuulajat ootab tosin lugu, mis ilmutavad Sibyl Vane'i nii juba teada-tuntud headuses kui ka värskemal ja tulevikku vaataval moel. Eesti Laulul neljandale kohale hinnatud "Thousand Words" avapalana täidab nii statistilise kui ka loova mõtte kriteeriumid.