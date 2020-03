Elton John korraldab heategevuskontserdi muusikute kodudest

Elton John korraldab heategevuskontserdi, et koguda raha organisatsioonide Feeding America ja First Responders Children's Foundation jaoks.

Üritusel astuvad teiste hulgas üles Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Mariah Carey ja Tim McGraw, kes filmivad oma ülesaste üles kodustes tingimustes, vahendab Pitchfork.

Toetuskontsert iHeart Living Room Concert for America läheb eetrisse telekanalis FOX ja iHeartMedia platvormidel Eesti aja järgi esmaspäeval, 30 märtsil kell 03.00. See toimub asendusena üritusele 2020 iHeartRadio Music Awards, mis on COVID-19 tõttu edasi lükatud.