Marek Reinaas: mõnus mahe must huumor on pahatihti tervislikum kui tablett

"Maailma terviseorganisatsioon on kõikide oma muude soovituste seas öelnud ka, et nad ikka iga päev naerataksid, nalja teeksid ja rõõmsad oleksid. Kõige kurvem on koju nukralt kudema jääda. Mõnus mahe must huumor on pahatihti tervislikum kui nii mõnigi tablett," sõnas Reinsaas.

"Ega see, mis toimub tänapäeval sotsiaalmeedias või internetis, on põhimõtteliselt moodne folkloor. Kui vanasti käisid inimesed bajaan kaenlas ja panid inimesi ja sündmusi laulu sisse, siis praegu tehakse sellest samast asjast postitusi."

Ta tõdes, et inimesed muutunud ajaga ei ole, muutunud on vahend, millega nalja tehakse. Ta tõdes, et koroonaviirus ja kogu olukord on mõnes mõttes päris kurb ja väga paljudele õnnetu sündmus, aga nalja tuleb ikka teha.