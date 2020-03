Raamatutuba Fahrenheit 451 päästab hukule määratud raamatuid

Trükikunsti keskuse administraator Mirjam Savisto rääkis "Ringvaatele", et nende raamatutuppa tuuakse kastide kaupa vanu raamatuid. "Hästi tavaline juhus on see, et keegi sureb ära ja lapsed ei tea, mida selle kraamiga teha. Raamatud tulevad meile ja meie sorteerime. Paremad leiud, millel võiks olla veel mõni lugeja, lähevad meie raamatutuppa."

Raamatud, millel enam lugemisväärtust nii palju ei ole, aga millel on ilusad kaaned, saavad märkmikud või raamatukarbid. Kolmandal juhul saadavad nad raamatud Räpina paberivabrikusse, kus neist raamatudest tehakse midagi uut. "Raisku ei lähe põhimõtteliselt midagi."

Ühes kuus sordivad nad läbi paar tonni raamatuid, ütles Savisto. Ray Bradbury 100. sünniaastapäeva puhul on raamatutuba pööranud eritähelepanu raamatule "Fahrenheit 451" ja asunud selle hukule määratud eksemplare päästma.

Kuna raamatu peategelased on tuletõrjujad, jõuab raamat koostöös päästeametiga näiteks paljudesse depoodesse, samuti saavad selle endale kõik raamatukogud, kellel seda veel pole.

"Meie suur soov on olnud, et inimesed seda raamatut loeksid. Tegelikult on see raamat lugemisest. Lugemine on tegevus, mille osas me anname väga lihtsasti alla, kui meil on kiire. Aga ma arvan, et me ei teadvusta, mida ma tegelikult sellega oma eludes kaotame," tõdes raamatutoa vabatahtlik Mirjam Link.