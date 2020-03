Näitleja Jan Uuspõld võtab sel nädalal "Ringvaates" ette viis Guinnessi rekordit ja püüab need üle luua. Kolmapäeval püüdis Uuspõld püstitada uut rekordit plangu hoidmises.

See on üks värskemaid rekordeid, mille omanik on 62-aastane ameeriklane. George Hood püstitas plangu hoidmise rekordi 15. veebruaril 2020 ajaga 8 tundi 15 minutit 15 sekundit.

Uuspõld suutis planku hoida 2 minutit.