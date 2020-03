Väikeettevõtja päästab äri palgatööga: olen selleks valmis, et olukord ei parane

Praegusel ajal toidupoe kassast kaupu läbi lööv Kaire on tegelikult üks Baltimaade ja Skandinaavia kuulsaimaid pommeljeesid ehk siidriasjatundjaid. Aga kuna koroona on majanduse uppi löönud ja arveid on vaja maksta, leiabki Kaire nüüd mõnel päeval nädalas Rimi kassast.

"Ega see lihtne otsus ei olnud. Väikeettevõtjana on varu ennast toetada olemas, aga paraku väikeettevõtjal, eriti jaekaupmehel, on veel teine osa äritegevusest, mis ei sõltu ainult temast endast," selgitas ta.

"Ma võtsin selle teise koha selle jaoks, et hakata maksma arveid, mis mul praegu üleval on ja oma säästudega elatan siis ennast ära, kuni olukord paraneb. Kui ei parane, siis ma olen vähemalt tekitanud endale alternatiivi, sest tegelikult ma olen selleks valmis, et olukord ei parane."

Kui ebaõnn, siis ikka täiega. Enne kriisi tahtis Kaire korraldada siidritootjate võistlust ja ostis selleks üle Eesti tootjatelt siidrit kokku. "Siider on alles. Ma ei taha nendele ka kaupa tagasi saata, et arveid tühistada. Ma pigem tahan neile need arved ära maksta. See aitab nendel ka sellest raskest olukorrast üle saada."

Käsitöösiidripoodi on Kaire pidanud viis aastat pärast seda, kui oma restorani maha müüs. Ta tunnistas, et kui teisipäeval oma esimeselt tööpäevalt Rimi kassas naases, siis ta tundis, et pool tema ajust on šokiseisundis.

"See ei ole kerge. Ettevõtjana ma vaatan seda justkui ebaõnnestumist, et ma nii jõulisest tegutsemisest kukun palgatöötaja seisusesse, kus iseseisvate otsuste hetki ei ole nii palju," sõnas ta.

Kaire tunnistas, et ei oleks kellelegi teada andnud, et ta nüüd sellisel palgatööl on, kui ta ei teaks, et sellises olukorras nagu tema, on praegu väga suur osa väikeettevõtjaid.

Positiivse poolena tõi ta siiski välja, et üritas oma esimesel tööpäeval tuua kassasse mõnusa meeleolu, mida tavaliselt ei kipu toidupoe kassas olema. Ta usub, et veab nii kriisi lõpuni välja.