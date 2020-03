Airi Vipulkumar Kansar: inimesed Indias ei taju veel olukorra tõsidust

"Ma loodan, et inimesed võtavad valitsust kuulda ja elatakse see aeg ilusti üle," ütles Vipulkumar Kansar "Ringvaatele". "Ma ei ole väljas käinud ja ei tea, kuidas see asi väljas, kuskil linna peal või suurlinnades toimub."

Vipulkumar Kansar ütles, et inimesed vaatavad Indias palju televiisorit ja kuulavad peaministri Narendra Modi kõnesid. "Teda austatakse ja jälgitakse palju, aga mis puudutab koroonaohtu, siis enne kui ta liiga lähedal ei ole, siis inimesed lihtsalt ei taju seda tõsidust."

Ta tunnistas, et tema endaga on samamoodi. "Nii kaua, kuni see on sul teleekraanil, paberil või internetis, siis tegelikult see ei mõjuta sind. Sul ei teki seda ohutunnet. Aga kui keegi lähituttavatest puutub sellega reaalselt kokku, siis hakkab juba teine mõtlemine."

Vipulkumar Kansari sõnul on India inimestel väga raske hoida seda 2meetrist vahet. "Alustame sellest, et üks ohtlikumaid asju on raha, mis käib käest kätte ja mida Indias kasutatakse endiselt väga palju. Eriti just väiksemates piirkondades, kus on puu- ja juurviljamüüjad oma pisikeste ratastel laudadega. Kui kodudes käivad koduabilised koristamas, siis nad käivad kõik need kodud läbi. Väga raske on seda sellisel tasandil ära hoida."

Ta tõdes, et tema kodukohas Gujarat osariigis asuvas Dahodi linnas vist ei saagi koroonaviiruse suhtes end testida. "Mingi doktor oli siin olnud, kes läks ka suuremasse linna testi tegema. Siinkohal isegi ei tea seda, kas on haigestunuid, viirusekandjaid ja kui palju neid võiks olla."

Vipulkumar Kansar kirjeldas, et võimaliku haigestunute arvu kohta liigub erinevat infot. Kui üks ütleb, et Dahodis pole ühtegi, siis alati on keegi teine, kes teab öelda, et neid siiski on juba kolm, viis või seitse. Kuni keegi kolmas ütleb taas, et pole ühtegi.

"Tegelikult on väga raske siin seda adekvaatset infot kätte saada," tunnistas Vipulkumar Kansar.