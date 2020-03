Hermaküla ja Muttika näitasid, kuidas hoida avalikes kohtades 2-meetrist vahet

Hermaküla tõdes, et poes ei ole 2-meetrise vahe hoidmine väga keeruline. Kassapidaja märkis siiski, et inimesed toidupoes 2-meetrist vahet ei hoia.

Kadrioru pargis ringi vaadates märkis Hermaküla, et inimesed on harali ja liiguvad eraldi. Kui üks jooksja teadis Hermakülast ja Muttikast kahe meetri kaugusele hoida, siis võis pargis kohata ka inimesi, kes jalutasid üksteisele lähemal kui kaks meetrit, kuigi tegu ei olnud ühe perekonna inimestega. Avalikus kohas on lubatud enam kui kahel inimesel koguneda ainult juhul kui tegu on ühe perekonna inimestega.

Kuivõrd näiteks trammidega liigub nagunii vähe inimesi, ei hinnanud Hermaküla ega Muttika 2-meetrise vahe hoidmist ühistranspordis väga keeruliseks.

Piirkonnapolitseinik Ivar Saar ütles, et 2-meetrise vahe hoidmine on minimaalne, millega nakatumist vältida. "Alati võib ka rohkem olla."

Kui inimesed eelmainitud piiranguid rikuvad, siis on võimalik rikkujatele esitada ka sunnirahanõue kuni 2000 eurot. Kui inimesed juhtuvad nägema enam kui kahe inimesega avalikku kogunemist, võivad nad sellest Saare sõnul politseile teada anda. "Politsei reageerib sellele kindlasti täie tõsidusega."