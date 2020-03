ETV toob kolmapäeval ekraanile värske dokfilmi tippadvokaat Monika Mäest

Ken Saani ja Steven-Hristo Evestuse dokumentaalfilm portreteerib tänaseks pensionile jäänud tippadvokaat Monika Mäge, kelle silmapaistev karjäär kestis enam kui 60 aastat.

Peategelast saadab filmimise hetkel oma prokurörikarjääri tipul olev Steven-Hristo Evestus, nende kahe tõeotsingutele suunatud elavad vaidlused pakuvad mõtteainet paljude eluliste ja ajatute teemade kohta. "Monika" annab sõna ka mitmetele juriidilise maailma tipptegijatele ning avab portreeloo kõrval kohtupidamise põnevaid ja inimlikke nüansse.

Filmi üks režissöör Ken Saan on tõdenud portreteeritava kohta, et Monika Mägi kuulub sellesse põlvkonda, kus advokaadid olid suured staarid ja kohtus üles astumine võrreldav teatrilaval esinemisega. "Tema kõrgaegadel oli advokatuuris liikmeid 120, praegu on advokaate üle tuhande. See aga tähendab, et toona pidid nad kõik olema väga säravad isiksused, et selle tööga tegeleda," on Ken Saan ERR-ile öelnud.

"Monika" režissöörid on Ken Saan ja Steven-Hristo Evestus, tootja Filmid ja Saapad. Filmi valmimist toetasid Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital, film valmis portreedokkide konkursi raames. Portreefilm "Monika" esilinastus kinodes märtsi alguses, kuid eriolukorra tõttu jäi filmi kinoaeg üürikeseks. Filmi on saanud ette vaadata juba ERR.ee portaalis, ka tele-esilinastus toimub muutuvate olude tõttu ETV-s plaanitust varem, et värske kodumaine film jõuaks võimalikult paljude inimesteni.