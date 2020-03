Viroloog suve suurüritustest: väga vähe on vaja, et midagi valesti läheks

Merits ütles Raadio 2 saates "Hommik!", et Eesti ühiskonnas on viirust silmas pidades palju pudelikaelu. "Küsimus ei ole ainult meetmetes, mida rakendatakse, vaid nende täitmises," selgitas Merits.

Tema sõnul on kõige olulisem individuaalne käitumismuster, sest viirus ise ei levi, seda levitavad inimesed. Merits ütles, et väga ohtlikud on igasugused asendustegevused ehk vabas õhus sõpradega grillimised või rabakogunemised ajal, mil muud tegevused on piiratud. "Need on väga halvad lahendused inimese ja väga head lahendused viiruse jaoks," selgitas ta.

Meritsa sõnul on praegu väga raske ennustada, kuidas hakkab viirus käituma suveperioodil, mistõttu tasub ka siis jätkuvalt ettevaatlik olla. "Selle viiruse kohta pole võimalik midagi öelda, sest ta pole ühtegi suve üle elanud. See on selge, et ei kuum ega külm, vihm ega kuivus iseenesest üksinda talle väga palju korda ei lähe, kuigi tundub, et troopilises kliimas levib ta veidi vähem efektiivselt," arutles Merits.

Kui viirus suveks muude tõkestatud meetoditega kontrolli alla saadakse, siis Meritsa sõnul viirus kas kaob või väheneb väga oluliselt. "Aga veelkord, suvi ei ole siin võluvits. Mis on sügisel ja talvel saamas, ei tea, seda võib ainult oletada," rõhutas ta.

Kuna Merits ei usu, et viirus likvideeritakse sellisel määral, et seda enam üldse poleks, pole ta ka suviste ürituste korraldamise suhtes lootusrikas. "Ma arvan, et vähemalt mõna aega peame me viiruse seisukohast, isegi kui see meil likvideeritakse, olema väga ettevaatlikud, sest praktika näitab, kui vähe on vaja, et midagi tõsiselt valesti läheks," ütles ta.

Merits jätkas, et isegi kui üritusi korraldatakse heade kavatsustega ja ohutusmeetmeid järgides, võivad tulla tagasilöögid. "Iga inimene, kes üritab või iga organisatsioon, kes kavandab sellist üritust, võtab üsna suure riski sellega, et see võib ära jääda või mitte toimuda. Siinkohal on kõige õigem lähtuda sellest, mida Tokyo olümpiamängudega ette võeti," ütles Merits, viidates, et olümpiamängud lükati järgmisesse aastasse.

Merits ütles, et usub igasugustesse prognoosidesse ja inimestesse, kes neid korrektselt teevad.