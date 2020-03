I Wear* Experiment ootab fänne virtuaalselt muusikavideos osalema

"Oleme teilt viimaste aastate jooksul palju toetust ja positiivset tagasisidet saanud. Seda nii interneti kaudu kui ka meie kontsertidel üle kogu maailma," pöördus bänd oma fännide poole. "Oleme teile selle eest tõeliselt tänulikud. Praeguses kaoses tahame oma järgmise muusikavideoga teieni tuua puhast ilu ja selleks on meil vaja teie abi," ütlesid nad.

Bänd ootab kõigilt muusikavideos osaleda soovijatelt 6-60 sekundi pikkust aegluubis horisontaalset videoklippi, mis kajastab hetke ilust ja/või rõõmust aadressile iwearexperiment@gmail.com. Tähtajaks on 10. aprill.



Bänd kogub videod kokku, vaatab need üle ja teeb neist uue muusikavideo. Küsimuste korral saad pöörduda bändi poole saates sõnumi Instagramis või Facebookis. "Loodame, et see video toob keerulisel ajal inimestele rõõmu. Olge terved ja püsige kodudes," lisas trio.