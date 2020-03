Väike nõid on küll juba 127-aastane, aga ega tõelisele nõiale pole see mingi vanus. Ta elab koos toreda rohelise varese Aabramiga paksus metsas pisikeses onnis, mis nagu kõik teisedki nõiamajad, seisab kanajalgadel.

Nagu isegi arvata võite, on ta päevad läbi ametis, et kõik nõiatarkused selgeks saada. Igatahes on väike nõid hoopis teistsugune kui tavalised muinasjutunõiad.

Otfried Preussleri samanimelise lasteraamatu ainetel valminud telelavastuse režissöör-lavastaja on Virve Koppel, kunstnik Gunta Randla, muusika autor Ülo Vinter, laulusõnad kirjutas Enn Vetemaa, tantsud seadis Svetlana Järvi.

Osades Mari Lill, Väino Luup, Lo Tui, Leida Rammo, Elga Rips, Karl Kalkun, Ago Saller, Enn Klooren, Lauri Nebel, Reet Mändmets, Karin Garder, Enn Kraam, Jüri Karindi, Robert Gutman. Lapsed - Helika Gustavson, Kaarel Tarand, Uku Krull ja Toivo Kukk.