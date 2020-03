Neeme Raud kriisi positiivsest küljest: võib-olla peabki ellu rohkem olesklemist tooma

"Kui ma olin 25-aastasena New Yorgis, olin ma väga rutiinide vastu ja leidsin, et asju tuleb teha nii nagu pähe tuleb, siis ongi kõige toredam. Kui sa oled 25-aastane, siis võib-olla jah," ütles Raud "Vikerhommikus", et nüüd 50-aastasena naudib ta rutiini.

Raud ütles, et kui lasta eraldatusel ja tühimikul endale peale vajuda, siis tekivadki igavus ja mõtted, kuidas aega täita. "Ma olen näinud teist poolt sellest vaimuhädast, kui tekib tohutu ärevus, sest sa ei jõua oma eluga hakkama saada. Kui on liiga palju elus ja sa saad häire, et ei saa magada, sest kogu aeg tundub, et sa enam ei jõua," ütles Raud, et samamoodi on halb, kui aega on liiga palju.

Raud avaldas lootust, et eriolukord mõjub hästi tänapäeva kiirele ja ärevale ühiskonnale. "Võib-olla peabki rohkem olesklemist oma ellu tooma. Võib-olla see kriis praegu, kui inimesed peavad mõtisklema oma päevad uuesti läbi, aitab seda tuua," rääkis Raud.

Raual on eraldatuse sees kujunenud välja kindel päevakava, mis algab uudistega. "See 25 aastat seal jättis märgi. Päev hakkab mul siiamaani New York Timesiga," rääkis Raud, kes vaatab muidugi üle ka Eesti suuremad veebiportaalid.

"Kui analüüside lugemiseks läheb ja ühiskonna sissevaatamiseks, siis ma loen seda, mis toimub Ameerikas. See on harjumus ja huvi, sest mingil määral on ikkagi suur osa elust seal olnud ja see ühiskond on siiamaani mingil määral kodu," selgitas Raud.

Raud ütles, et kriisiolukord on ka New Yorgi inimesed ärevaks muutnud. "On lausa hirmutav vaadata, mis toimub New Yorgis. New Yorgist on saamas maailma epideemia keskus," ütles Raud, et seal kinnitati eilse seisuga kaheksa protsenti kogu maailma uutest viirusjuhtumitest.

Juba pragu napib New Yorgis haiglavoodeid ja kriis kasvab seal Raua sõnul tundidega. "See on täiesti uus kogemus inimeste massile ja kahjuks see mass kriisi alguses ei adunud seda, et olukord on nii tõsine," rääkis Raud.

New Yorgis on palju noori ning Raua sõnul tuleb mõelda ka sellele, kuidas mässavate hormoonidega noored eraldatusega hakkama saavad. "New Yorgis, kus on inimesi palju, kõik on koos ja elukultuur on väljapoole. Paljud imestasidki, kui nad mul New Yorgis külas käisid, et kuidas sa kodus üldse süüa ei tee. No ei tee," ütles Raud, et inimesed eelistavad väljaskäimist kodus olemisele.

Raua sõnul võib New Yorgist saada tõeline epitsenter ja labor, kuidas kriisi lahendada. Seetõttu Raua hinnangul kohatu, et keset sellist olukorda lahendatakse poliitilisi suhteid.

"Väga häiriv on see, et New Yorgi juhid on juba pööranud tülli USA presidendi Donald Trumpiga, kes ise on ka newyorklane, kes väga hästi saab aru, palju inimesi New Yorgis elab, aga Trump on väga häiritud, et föderaalvalitsust ja teda on kritiseeritud selle eest, et New York pole saanud piisavalt abi," selgitas Raud.

Kui anda hinnang ajakirjanikele, siis Raua sõnul on kriisi kajastamisega saadud hästi hakkama nii Ameerikas kui ka Eestis. "Ajakirjanikud on kriisiolukordadel hädavajalikud töötajad," rääkis ta omast kogemusest.