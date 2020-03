Kirsipuud näitavad oma ilu Hiinas Henani provintsi pealinnas Zhengzhous. Kauneid õisi on kogunenud imetlema paljud huvilised.

No spring skips its turn: Cherry blossoms are in full bloom at Fengle Cherry Blossom Park in #Zhengzhou, capital of C China's Henan Province. pic.twitter.com/qVrZ0OROFx