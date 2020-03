Maailmakuulsad moemajad Yves Saint Laurent ja Balenciaga kasutavad oma tööruume kirurgiliste näomaskide tootmiseks ning on riietetootmise tagaplaanile lükanud.

Nende emafirma The Kering Group on lubanud osta kolm miljonit maski, et varustada Prantsusmaa meditsiinisektorit. Maske toodetakse Hiinas, vahendas BBC.

Maske toodetakse rangete tervishoiumeetmete järgi ning enne kasutusele võtmist kontrollivad vastavad ametkonnad nende sobivust. Moemajade ettevõtmisega loodetakse pakkuda leevendust koroonaviirusega Covid-19 võitlemisel.

Prantsusmaa on sarnaselt teiste Euroopa riikidega pidanud juba nädalaid võitlust uue koroonaviirusega. Kokku on teatatud rohkem kui 800 surmast, ainuüksi esmaspäeval teatati 186 uuest surmast.

Prantsuse peaminister Edouard Philippe teavitas hiljuti ka rangetest liikumispiirangutest.

Prantsusmaa on üks moemajade sünnikohti, Pariisis tegutsevad veel maailmakuulsad moemajad nagu Gucci ja Alexander McQueen.