Frankie Animali kitarrist Jonas Kaarnamets avaldas esimese sooloalbumi

Jonas Kaarnamets esitleb oma soolumuusikat elektroonilise sooloprojekti jonas.f.k alt, kuid on Eesti muusikamaastikul olnud tegev juba pea kümme aastat. Olles asutajaliige alternatiivbändis Frankie Animal, on ta lisaks nii stuudios kui kontserdiformaadis koostööd teinud suure hulga nimekate kodumaiste artistidega nagu Erki Pärnoja, NOEP ja Sander Mölder.

TIKS Rekordsi alt ilmunud jonas.f.k lühialbum "buda.01" on sulam tänapäevasest pop- ja sügavamast elektroonilisest muusikast ning sellel kompab Jonas oma piire laulukirjutaja, produtsendi ja artistina.

Debüütlühialbum valmis nii teel olles kui ka uues keskkonnas musitseerides. "Sisuliselt on see album katkend ühe 25-aastase noormehe elust. Ma pakkisin eelmisel kevadel oma stuudio autosse ja sõitsin üksi kuuks asjaks Budapesti linna ja iseennast avastama. Kuu ajaga jõudis oma asjade üle päris palju mõelda ning ühel või teisel kujul jõudsid need mõtted nendesse lugudesse - see on omamoodi reisipäevik, kus iga pala on justkui üks sissekanne või emotsioon," selgitas ta.

Ühtlasi hakkas muusik sellel perioodil esimest korda elektroonilisemasse muusikasse süvitsi minema. "Kindlasti jätsid lauludele jälje Nicolas Jaar, erinevad prantsuse electro artistid, aga ka Sander Mölder ja temaga TIKS071 plaadi juures töötamine," kirjeldas jonas.f.k debüüti ja protsessi.

Materjal leiab peagi tee ka vinüülile.