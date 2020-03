Kersti Kreismann "Salmonite" filmist: tore oli jälle kokku saada

"Film on valmis. Režissöör ja eestvedaja Toomas Kirss on väga rahulolev. Meie muidugi näinud ei ole," rääkis Kreismann "Vikerhommikule" antud intervjuus. "Tuleb tunnustada Toomas Kirssi, et ta sellise asja ette võttis. See on temast nii kena."

Filmi sisu Kreismann paljastada ei tahtnud, kuna siis pole enam põnev vaadata. Tema sõnul on tegemist peresaagaga nagu ikka. Elud on edasi läinud ja vara on veel rohkem kui varem.

Näitleja sõnul ta pikalt oma jah-sõna projektis osalemiseks ei kaalunud, kuna tema hinnangul ei sobi mõjuva põhjuseta loobuda asjast, milles oled juba varem osaline olnud. Lisaks on huvitav vaadata 25 aasta möödumist samade tegelaste elus. "Kui ma kuulsin, et Ita Ever on nõus, tema ümber see kõik ju keerleb, siis ma ei leidnud küll mingisugust põhjust ära öelda," leidis Kreismann ning lisas, et veidi tuli sisse ka hasart seda omamoodi avantüüri ette võttes.

Sirje Salmoni rolli aastaid hiljem uuesti üles leida polnud Kersti Kreismanni sõnul kuigi raske ülesanne. "Selle Sirjekesega oli vahepeal midagi juhtunud. Isegi võiks öelda, et ta on nüüd teistsugune inimene. Temaga on mingid muutused toimunud. Tegelikult peab ütlema, et ega ta nüüd nii suur roll ka ei olnud," naeris näitleja. "Üsna episood. Ei olnud mingeid raskusi, tore oli jälle kokku saada. Lõbus oli meil küll. Me oleme ikka väga tänulikud kokkuvõttes Toomas Kirsile."

Filmi esilinastus oli plaanitud 1. aprilliks Ita Everile sünnipäevakingiks, kuid nüüd on teadmata ajaks edasi lükatud.

Praeguse eriolukorra valguses kutsus Kreismann inimesi üles toetama Eesti lillekasvatajaid ja soetama koju just Eestist pärit tulpe. "Inimesed on ju nii palju kodus. Siis on minu meelest elementaarne, et sa ehid oma kodu lilledega. See annab enesetundele nii palju kaasa sellist positiivset toonust."