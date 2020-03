Netflix käivitas 100 miljoni dollari suuruse abifondi filmivaldkonna toetuseks

Netflix käivitas 100 miljoni dollari suuruse toetusfondi filmi- ja televaldkonna töötajatele, kes on koronaviiruse leviku tõttu tööst ilma jäänud.

"Peaaegu kogu tele- ja filmitootmine on nüüdseks ülemaailmselt pidurdunud – see jättis sajad tuhanded filmimeeskondade liikmed ja osatäitjad tööta," ütles Netflixi vastutav sisuametnik Ted Sarandos oma avalduses, vahendab Pitchfork.

"See kogukond on Netflixi toetanud headel aegadel ja me tahame neid aidata rasketel aegadel, eriti kui valitsused alles otsustavad, millist majanduslikku tuge nad pakkuma hakkavad."

Sarandos märkis avalduses ka seda, et 15 miljonit dollarit fondist läheb kolmandatele pooltele ja mittetulundusühingutele, nagu SAG-AFTRA Foundation Covid-19 Disaster Fund, Motion Picture and Television Fund ja Actors Fund Emergency Assistance.

"Oleme ainult nii tugevad kui inimesed, kellega koos töötame," kirjutas Sarandos, "ja Netflixil on piisavalt vedanud, et suudab sellel raskel ajal aidata meie tööstuses kõige enam kannatanud inimesi."